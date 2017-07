“Hay que darle voz a los hombres sensibles” Sole Giménez

A los 54 años Soledad Giménez, con una carrera consolidada como solista, considera que este es uno de sus mejores momentos como artista. Los hombres sensibles, su octavo disco como solista en 11 años da cuenta de ello. De las 15 canciones que componen el álbum, Giménez interpreta 12 a dúo, cantantes como Pedro Guerra, Antonio Carmona, Víctor Manuel y el colombiano Chabuco, hacen parte de la selección de artistas que acompañan a la ex vocalista de Presuntos Implicados. Desde Madrid, Sole Giménez habló de algunos detalles de este disco que tiene influencias de soul, jazz y funk que se combinan con su estilo pop.

En una entrevista afirmó que “esta es una época en la que pareciera que los hombres renuncian a su sensibilidad”, ¿por qué lo dice?

Lo que se transmite en la sociedad es que las voces de los hombres son muy agresivas, las voces de los hombres empáticos, más emocionales, parece que no interesan. Yo me refiero a la sociedad en donde se le da protagonismo a hombres un tanto desagradables.

¿Por qué decidió hacer el disco con solo hombres?

Porque hay que darle voz a los hombres sensibles, es básicamente eso, el discurso del hombre sensible tiene que estar más presente en la sociedad.

¿Cómo seleccionó a los artistas que la acompañan?

No hice una selección meditada, llamé a amigos a quienes admiro y con los que he podido trabajar en algún momento para que me ayudaran a hacer el repertorio del disco. Esa fue la forma de seleccionar a los hombres sensibles, algo tan bonito como la amistad.

¿Qué canciones del disco son de su autoría?

Seis de mi autoría y el resto de los hombres sensibles. Hemos reunido un ramillete de canciones por encima de lo normal, es algo que uno siempre busca hacer pero que a veces no sale. En esta ocasión tengo que decir que las canciones que están en el disco tienen muy buen nivel, no tengo ninguna favorita.

Una de las colaboraciones es con su compatriota Pedro Guerra, ¿Ya había trabajado con él?

Sí, en algún disco suyo tuve la oportunidad de hacer un dueto, tal vez en un concierto también, nos conocemos desde hace algunos años. La canción (Escrito está en mi alma) ha quedado muy bonita, además, es un verso de Garcilaso de la Vega, un poeta español de hace quinientos años.

¿En qué se diferencia este disco de los anteriores?

Es más abierto, hay más estilos, no me gusta cerrarle las puertas a ciertos géneros. El disco respeta la personalidad musical de cada uno de los artistas.

¿A qué le cantaba Sole Giménez cuando comenzó su carrera y a qué le canta ahora?

No ha cambiado gran cosa. Cuando hago una canción ni siquiera pienso que va a terminar siendo algo que grabe o que la vaya a escuchar la gente, hago una canción desde un punto de vista íntimo, muy para mí, y hablando de las cosas que me interesan. Ese ha sido mi punto de partida y no ha cambiado.

Para los fans de Presuntos Implicados: ¿Habrá reencuentro?

No. Es un capítulo completamente cerrado. No llego a entender esto de los reencuentros de los grupos, si lo hacen ¿por qué se separaron? La vida tiene que continuar y mirar al pasado es tener demasiada nostalgia y no sé si es bueno, creo que no. Yo no soy nada nostálgica, miro hacia delante y veo que mi trabajo en la música está bastante afianzado, llevo 8 discos en 11 años y ahora estoy con un proyecto maravilloso entre manos, ¿por qué voy a volver al pasado si ya pasó?