Colombia presente en los Cannes Lions 2017

Competir contra las grandes agencias de publicidad de Google, Intel y Nike no es tarea fácil. De hecho, los analizadores de datos de Razorfish y Contagious estudiaron durante 15 años los premios del festival y encontraron que las posibilidades de ganar un ‘León de Oro’ son del 4 %, mientras que con el Grand Prix son del 0,07%, cifras que respaldan la complejidad para hacerse con uno de ellos.

Sin embargo, el pasado 24 de junio varios colombianos lograron romper las estadísticas y quedarse con varios premios del evento. Por un lado, Bomba Estéreo ganó un León de Plata con el video musical ‘Soy yo’; la agencia J Walter Thompson Colombia se quedó con un León de Oro y otro de Plata; Geometry Global con dos Leones de Bronce y destacamos, en especial, el trabajo de la agencia Grey Colombia, quienes de la mano de Emiliano González de Pietri y Sebastián Mallarino, ganaron 1 Grand Prix; 4 Leones de Oro; 1 León de Plata; 3 Leones de Bronce, convirtiéndose así en la agencia más premiada del país.

Este logro fue posible gracias a la presentación dos proyectos como ‘Payphonebank’ (Tigo- Une), que rescata tecnología obsoleta y la pone en funcionamiento del público y ‘Opening Act’ (Ecopetrol), una campaña que apoya a los escritores nuevos en el mundo de las editoriales. Es la primera vez que una agencia colombiana de publicidad logra tal reconocimiento en el exterior. Por ello, decidimos hablar con el vicepresidente creativo de Grey Colombia, Emiliano González de Pietri sobre el secreto detrás del éxito de estas piezas publicitarias.

¿Cómo nacieron las ideas de ‘Payphonebank’ y ‘Opening Act’?

Las empresas Razorfish y Contagious hicieron una encuesta durante 15 años y analizaron más de 15 mil ganadores de los Cannes Lions para intentar entender ciertas claves del éxito.

Una de estas es que cuando se produce una relación de muchos años con un cliente, es más fácil que ganen premios. Curiosamente esta premisa se cumple en el caso de Ecopetrol y Tigo-Une; son dos clientes, de los más grandes que tiene la agencia, con los que la gente lleva un tiempo y al final cuando hay esa confianza y esa cercanía se cultiva algo perfecto para que surjan ideas disruptivas como estas.

‘Payphonebank’ se apalanca en la tecnología de una compañía colombiana y de un espíritu de superación paisa, en Medellín, y que se reinventa día a día, así como hicimos con los teléfonos públicos para salvar esa brecha digital.

Por otro lado, tenemos a Ecopetrol que durante años ha sido la patrocinadora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este año quisimos darle un giro y decir: “ok, somos los patrocinadores pero ¿cómo podemos llevar esto más allá? ¿cómo podemos realmente convertir este dinero en un apoyo para los nuevos autores colombianos?”

Entonces surgió esta idea tan ingeniosa, simple, pequeña y al mismo tiempo tan grande. Es de una simpleza conmovedora de cierto modo.

¿Qué se sintió competir con empresas como Google, Intel y otras empresas de referencia mundial en los Cannes Lions 2017?

Hay una democratización de los premios, nosotros estamos en perfectas condiciones para competir de igual a igual con los mayores monstruos de la tecnología y la publicidad. En este caso no logramos ganar el León de Innovación pero si estuvimos en la ‘short list’ efectivamente al lado de gigantes. Pero si ganamos el Grand Prix en ‘Diseño de Producto’, nada más ni nada menos que a las gafas de Snapchat que han sido un éxito viral y económico increíble.

Lo que sabemos es que cuando se dan las circunstancias correctas, cuando tienes los clientes correctos y además estás en una agencia que tiene un apoyo regional y el apoyo de personajes como Diego Medvedocky, CCEO regional de Grey Latam y el equipo global en Nueva York, más el talento global colombiano es más fácil competir de igual a igual.

