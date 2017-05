Cinco rutinas para sacarle provecho al día

No deje pasar más tiempo sin ejercitar su mente y cuerpo en tan solo unos minutos al día. Vea estas rutinas que puede acomodar a su apretada agenda.

Son las 6 de la mañana. El despertador suena, usted no despierta, el día comienza. Luego de quince minutos revisa y se da cuenta que se le hizo tarde. Sale de la casa sin desayunar, a medio vestir y rogando porque no haya tráfico hasta su trabajo. Llega a su oficina, milagrosamente a tiempo, y se dedica a cumplir con sus actividades. Sale del trabajo, y en su cabeza, sólo espera llegar a dormir o ver su serie favorita, se acaba el día.

A grandes rasgos, esta es la rutina de una persona que no ha encontrado un propósito o que simplemente asegura que no le queda tiempo para nada más que para trabajar y dormir. En caso de que usted sea uno de ellos, le recomendamos cinco actividades que puede ir agregando de a poco a su rutina para que se sienta mejor, se despierte a la hora que es sin alarma y disfrute de cada día, como debe ser.

Agregue una rutina de cardio

Su corazón y todo su cuerpo le va agradecer los 20 minutos que usted se enfoque en una actividad que aumente sus pulsaciones y oxigene la sangre. Para ello, le recomendamos saltar la cuerda con los dos pies juntos a un ritmo moderado. Tenga en cuenta que esta actividad la puede hacer en interiores (según la altura) y en exteriores. Le recomendamos también que mantenga las articulaciones relajadas durante el entrenamiento para evitar lesiones. Si siente que no es suficiente ejercicio aumente el ritmo con el que salta.

Por otro lado, si no le gusta salir, pero quiere activar sus músculos por la mañana le recomendamos hacer uso de los videojuegos de realidad aumentada. Gracias a la tecnología, las consolas Xbox y Playstation cuentan con un sistema que lee los movimientos del cuerpo, a su vez hay videojuegos como Kinect Training Nike, Sport y Personal Trainner, que en 20 minutos lo harán activar todos sus músculos, también puede optar por otros juegos como Just Dance, para hacer cardio mientras baila o Yoga for Beginners para estirar todos los músculos que pueda.

Tome una taza de café al día

Ya sea para comenzar el día o para llenar de energía la tarde, el café es un buen aliado para activar las funciones cognitivas del cerebro que lo mantienen activo, de buen ánimo y con mejores ideas. También agregar una taza de café al día reduce el riesgo de sufrir un infarto a futuro. Según el profesor Peter Martin, de la Universidad de Vanderbilt (Tennessee, Estados Unidos), “tomar café con moderación reduce el riesgo de padecer insuficiencias cardíacas, siempre y cuando no se tomen más de cuatro o cinco tazas de café al día”.

Si usted no quiere tomar café, puede reemplazarlo con un té de jengibre o una manzana roja que comparten propiedades similares a las de un café.

Deje los temas del trabajo en el trabajo

Resista la tentación de llevar trabajos a la casa, evite mezclar su vida familiar con la laboral. También evite mirar sus correos o cualquier otra red social en las primeras horas de la mañana. En vez de malgastar el tiempo frente a la pantalla de su celular, planifique su día y mentalice qué va a desayunar, cómo se va vestir y qué ruta va tomar para llegar a su destino.

Tienda su cama

Luego de planificar su día, tender la cama afianza su motivación personal para el resto de la jornada. “Esta actividad transforma el ambiente de su habitación, lo convierte en un lugar más tranquilo, y esto lo percibe su cerebro como una actividad que le brinda paz” cuenta Charles Duhigg, escritor del “El poder de los hábitos”.

Duerma 8 horas



Aunque suene obvio, mucha gente está acostumbrada a dormir 6 horas, tiempo insuficiente para recargar baterías para el día siguiente. Aunque hay que analizar que cada organismo es diferente y por lo tanto tiene un ciclo habitual de sueño distinto. En este punto la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño coincide que las personas que duermen 6 horas o menos tienden a sufrir trastornos de sueño y depresión. Por otro lado, recomiendan que para tener un sueño de calidad hay que apagar toda luz artificial que haya a nuestro alrededor, mínimo, una hora antes e irse a dormir. Estos con el fin de conciliar un sueño profundo y verdaderamente reparador.