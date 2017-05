Tres muestras de arte para disfrutar en Bogotá

ARTE CON PRIMATES

En uno de mis recorridos por Bogotá asistí a un desayuno en NC-arte, para la presentación de la exhibición A un brazo de distancia, de la artista argentina Amalia Pica, curada por Luiza Teixeira de Freitas y Claudia Segura. Este es un trabajo realizado en la residencia artística de Proyecto de Primates en Gashska, Nigeria, un laboratorio de pensamientos, ideas y otras expresiones.

El proyecto trata de comprender las relaciones y procesos de comunicación y asimilar lo que significa vivir juntos en el mundo. Es la oportunidad de conocer que el arte contemporáneo y la ciencia pueden contar la misma historia, sin pretender llegar a un razonamiento científico. Amalia viajó a África, a una estación de investigación de la vida salvaje, biología y antropología, donde observan y estudian los chimpancés y el modo especial en que producen sus herramientas e hizo una recopilación de su experiencia en videos, instalaciones de video y sonido y dibujos. Permanecerá abierta hasta el 24 de junio. www.nc-arte.org.

FIN DE SEMANA CULTURAL

Desde siempre he tenido gran interés por el arte, soy una entusiasta y admiro las nuevas propuestas para su difusión y promoción en Colombia. ArtBo es la feria internacional de arte más importante de Colombia que se realiza en octubre y su directora, María Paz Gaviria, ha creado un evento preámbulo: ArtBo I Fin de Semana, que se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo próximo.

Cuarenta y dos escenarios, entre galerías, museos, espacios independientes e instituciones, abrirán sus puertas para mostrar una amplia oferta de exposiciones, iniciativas culturales, además de un foro académico que abordará temas como coleccionismo y el mercado del arte en la escena actual. Paralelamente, los bogotanos podrán disfrutar en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) el Encuentro Editorial, que contará con la presencia de 17 proyectos nacionales y tres mexicanos, especializados en la producción de publicaciones y libros de artistas.

www.artbo co.

EL ARTE FEMENINO

A Sara Cohen la conozco desde hace varios años y he visto su crecimiento como creadora de su marca Suki. Recientemente nos acordamos de su comienzo, cuando vendía la ropa interior dentro de su cartera. Pero ese tiempo ya lo ha superado y hace poco, junto con mi buena amiga Sonia La Hoz, diseñó un espacio íntimo, casi como su cartera, pues resulta difícil llamarlo tienda o boutique. Este lugar es más bien un boudoir acogedor, que nos hace sentir muy sexis por toda la información sensorial recibida: la luz, el color, los espejos, la música, las texturas. Imagínense caminando sobre cuero color melocotón. ¡Toda una delicia!

No hace mucho tiempo se llevó a cabo un evento para presentar la colección de joyas de Paula Mendoza que venderá como un complemento de su marca de ropa interior. En ese momento me di cuenta de la increíble energía y buena onda que hay cuando las mujeres se reúnen. Creo que si hiciéramos esto más frecuentemente, el mundo sería mejor.

Carrera 13 n.o 78-80, Bogotá.