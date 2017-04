Entrevista con LAF Producciones, los chilenos más chistosos de internet

Andrés Feddersen y Loretto Araya son dos chilenos que comenzaron a producir videos de humor a mediados de 2014, cuando el fenómeno de los virales aún no se entendía en Colombia. Al principio, estos productos eran graciosos sólo para la familia Feddersen y Araya. Sin embargo la pareja no se rindió y comenzó a crear todo un centro de operaciones en un apartamento en el centro de Santiago de Chile bajo el nombre de LAF Producciones, nombre que nace de las iniciales de sus creadores y que también es la pronunciación de ‘reír’ en inglés (laugh).

Su mayor logro en internet fue alcanzar 2,5 millones de visualizaciones en menos de 48 horas, con “Porno para vegetarianos”, una propuesta que según Feddersen “es un tema del que se ve mucho pero se habla poco en Latinoamérica”.

En Colombia, siguieron por la senda de la pornografía con comedia, esta vez con ‘Porno para colombianos’, un video en el que se muestra las cosas que nos enorgullecen. A partir de entonces sus videos sobre el porno y la vida cotidiana han llegado a todos los rincones de Latinoamérica porque según sus creadores se trata de “temas de los que no se hablan en televisión, ni en los programas de humor como los son también la pérdida de tu empleo, tener un amigo gay, cómo es vivir con tus padres cuando eres adulto”.

El éxito de la productora llevó a la pareja a dejar sus empleos como profesor de Literatura Medieval en la Universidad de Chile (Andrés) y editora de libros de inglés (Loretto), algo a lo que sus familiares no confiaron mucho, pero que de a poco llegaron los resultados para consolidar un equipo de 15 personas de producción, sin contar actores y extras, que rotan con cada producción.

Hoy la empresa, sin quitar sus ojos del humor, se dedica a la comunicación interna, hacer videos corporativos y manejar el marketing de varias empresas en Latinoamérica. Entre sus clientes más destacados están Microsoft y Netflix, quienes encontraron en LAF cómo llegar al público de internet con videos que tuvieran alta rotación en redes sociales.

En Diners conversamos con Andrés Feddersen sobre el inicio, éxito y los secretos de LAF Producciones:

¿Cómo empezó LAF Producciones?

Nosotros somos dos guionistas que querían hablar sobre temas que no se trataban en Chile, un país que le apuesta a las series románticas y productos extranjeros. Así que para lanzar nuestro contenido usamos videos por Facebook, cosa que nos pareció lo más sencillo y en lo que no necesitamos pedir fondos o ayuda.

Comenzamos grabando con nuestras propias cosas, nos conseguimos una cámara de una hermana de Loretto, llamamos a un amigo psicólogo que estaba desempleado y empezamos a grabar. También usamos un trípode que me habían regalado como hace 4 años, pero por supuesto los primeros videos salían horribles, sólo nuestros familiares se reían.

Después de seguir mejorando y mejorando le cogimos un poco al ritmo de internet, y en febrero de 2016 tuvimos nuestro primer ‘hit’, que fue un video que se llama “Tres maneras en la que los políticos esquivan preguntas”, esa era una corrida que hicimos acá en La Moneda, plaza de Santiago de Chile, con un celular y un ‘selfie stick’ y ahí quedaron enganchadas 800 mil personas y entendimos que el ritmo de internet tiene que ser rápido.

¿Quién fue su inspiración para comenzar en este negocio de los videos virales?

Muchos sketches de los Estados Unidos que tienen sus programas como Saturday Night Live con Jimmy Kimmel; aquí en Chile el programa ‘Plan Z’, que era un programa de humor negro; ‘Little Britain’, que son dos hombres que hacen muchos roles, entre ellos hacen mujeres y travestis. También hay series como Friends y How I met your mother.

¿Cómo eran ustedes antes de la fama?

Igual que ahora, somos caseros. Yo era un vil lector, ahora hago más videos que de lo que leo, pero por ejemplo Loretto trabajaba en una editorial de libros en inglés. siempre hemos querido hacer cosas sobre temas que no estaban siendo tratados como igualdad de género, trabajos y temas femeninos o cosas más de jóvenes. La fama fue algo añadido. Cuando comenzaron a saludarnos en la calle fue algo increíble.

¿Quién se encarga de los diálogos que escuchamos?

Nosotros dos, los dos somos guionistas y pensamos en las ideas, esto está pensado como los programas de Jimmy Fallon, en donde los guiones los escriben 10 o 20 personas. Siento que entre más cabezas estén en la comedia es mucho mejor.

El procedimiento que usamos para hacer buenos chistes parte de una buena idea que se deja reposar y al siguiente día retomas y comienzas a construir pensando más allá de lo obvio.

La típica discusión en un diálogo es “hola ¿cómo estás?” y el otro le responde “muy bien”, pero la comedia va un paso más adelante, entonces si te preguntan “¿oye por qué destruiste el auto?” y te responden con “tu nunca me quisiste como hijo” va a ser algo nunca esperas. Uno trata de construir algo más allá para que la gente esté sorprendida y se mantenga atenta y esos juegos radican en los guionistas.

¿Cómo llegó el resto del equipo? ¿son amigos, o hicieron entrevistas para encontrar los otros miembros?

Hicimos un gran casting en diciembre de 2015, cuando aún no nos conocía nadie. Ahí llegaron un montón de actores entre ellos la argentina Rocío Rodríguez (Roxi Foxy), luego ella trajo una amiga; también llegó Pablo Medina que aparece bastante, su novio Andrés y así se completó el equipo técnico con 15 personas que son amigos de otros amigos.

¿Cómo hicieron para definir su público en internet?

Lo que pasa con los hits es que no se sabe si funcionará. Me acuerdo que ‘Porno para mujeres’, que fue el primer vídeo que lanzamos en esa categoría, pero justamente la idea salió del video ‘Hombres VS Mujeres’ por una línea que decía: “lavé los platos antes de que me lo pidieran” y pues fue una idea que desarrollamos más y funcionó.

Luego viendo el fenómeno de que la gente comparte, uno entiende un poco más el contenido que le gusta los temas relacionados con el sexo porque eso a la gente realmente le interesa, es un tema universal. Luego esta parodia de pornografía, que es un tema tan visto que nos diferenció del resto de personalidades de internet.

¿Cuál fue el detonante para seguir el sueño de hacer videos para internet y abandonar sus otros trabajos?

El detonante fue que para hacer las cosas bien, no podíamos seguir haciendo las cosas a medias. Tenía que ser de tiempo completo o nada, porque la gente te juzga por la calidad de lo que tu haces no por los problemas que tienes, entonces nos sentimos seguros con esto y dijimos: “tiene potencial y hay indicios de que puede funcionar”, así que nos tiramos y funcionó perfecto.

Al principio, la gente no sabe muy bien cómo se gana dinero con este proyecto, no te creen y te rechazan pero es mejor arrepentirse que no haber hecho algo ¿no?

¿Se considera un ‘Youtuber’?

Es loco porque vemos a los niños que sueñan con ser Youtubers, es una referencia más clara que la televisión. Pero nosotros somos un poco más viejos, por ejemplo yo cumplí 30 este año. De hecho nosotros sacamos nuestro contenido en Facebook, no en YouTube, y nosotros no le hablamos a la cámara, lo que nos importa es construir ficción y conseguimos a la audiencia y creamos nuestro contenido para volver esto una película.

¿Cómo hacen para llegarle a la gente en toda América Latina?

Cuando salió ‘Porno para hipsters’, fue el mismo momento en que comenzamos a poner subtítulos en castellano a nuestros videos y eso respondía a dos razones, la primera es que es cierto que los chilenos cuesta entenderlos y la segunda es porque la gente en Facebook ve los videos en ‘mute’, entonces era una manera de que te entendieran sin que tuvieras que poner el audio.

Lo particular de LAF es que es un humor super blanco y transversal para un público más adulto que “Enchufe TV” o “Hola Soy Germán”, porque estos apuntan a un público más infantil. Nosotros tenemos temas de cómo es tener un amigo gay; qué se siente cuando te echan del trabajo, temas dirigidos para personas de 25 años más o menos.

¿Cómo hacen para salir de forma tan rápida y tener una alta rotación de contenido?

Al principio fue muy difícil de entrar en esa lógica de grabar un video todas las semanas y ahora llevamos 2 años grabando todos los jueves. El desafío de esto es reinventarse: hacer que funcione la máquina.

Las tomas son un poco estandarizadas para que rinda el tiempo y luego tenemos un editor que trabaja todo el día y así hemos adelantado un mes de videos. Sea Navidad, Año Nuevo o pase un terremoto o tsunami siempre estará un nuevo video de LAF.

¿Cómo llegaron Netflix y Microsoft a solicitar los servicios de LAF Producciones?

Lo de Netflix fue genial porque nosotros les escribimos sobre una idea de cómo motivar a usar la plataforma y les gustó. Es un orgullo tener tanto impacto.

Con el resto de las empresas fue un efecto de bola de nieve, porque cuando uno hace algo bueno, las empresas lo buscan a uno para hacer algo distinto y te contactan y así van pasando las cosas.

¿Cuál es el secreto para que Laf Producciones se destaque por encima de otras personas que se dedican a lo mismo?

La clave está un poco en el cambio de las redes sociales comparado con la televisión. Ahora el contenido que se distribuye, la gente lo comparte y es hasta en entonces que el usuario final decide si le presta atención al contenido o no.

Entonces ya no se trata de empujarle cualquier contenido a la gente sino que tienes que decir por qué alguien quiere compartir mi contenido, es ahí donde cambia completamente la perspectiva. Yo no estoy diciendo “oye quiero vender un auto entonces lo voy a poner todo el volumen” porque nadie quiere escucharlo, nadie quiere verlo. En cambio si haces una cosa que la gente se sienta identificada y se relaciona, ellos mismos lo van a distribuir.

Hay que pensar en la audiencia antes de pensar en el mensaje, la manera en que alguien quiera ver una publicidad es que lo hagas con un lenguaje cercano.

¿Cuál es el comentario sobre sus vídeos que más le ha gustado?

Son millones, por ejemplo en el video de ‘Cosas que haces con tu mejor amiga’, los comentarios (6000) cuentan una historia cada uno. Ya no dicen: “hola Laf”, sino que son conversaciones paralelas, hablan y etiquetan a sus familiares. Es increíble generar eso, veo mucho entretenimiento para celulares, pero creo que esta es una manera de que la gente encuentre algún tipo de emoción a través de la información que les brindamos.

¿Cuál es el que menos le ha gustado?

Siempre hay comentarios negativos. Al principio, hay mucha resistencia por lo nuevo, porque la gente no está muy acostumbrada a humoristas mujeres, pero cuando alguien nos critica lo que pasa es que los propios fans se encargan de responder. Tampoco es que el 100% de los usuarios tengan que estar de acuerdo, siempre habrá unas personas que no les guste y es normal.

Esta entrevista es un abrebocas de la charla que darán Andrés Feddersen y Loretto Araya para el evento de innovación y tecnología de “El Movimiento CLIC”, un evento que reconoce el talento juvenil a nivel de América Latina que resaltan el emprendimiento de tecnología, ideas, aplicaciones, medios e ideas que son “para romperse la cabeza”. Para más información consulte la página web movimientoclic.com