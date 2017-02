Parejas de comedias románticas: ¿siguen juntos o terminaron?

¿Harry y Sally fueron felices por siempre? ¿Julia Roberts y Hugh Grant siguen viviendo en Notting Hill? ¿Meg Ryan y Tom Hanks se divorciaron en Sleepless in Seattle? ¿O se divorciaron en You’ve Got Mail? Lea esta lista y sepa qué pasó con los protagonistas de las historias que nos han hecho suspirar, llorar o reír a lo largo de los años.

WHEN HARRY MET SALLY

Pareja: Harry Burns y Sally Albright

Probabilidad de que sigan juntos: 90%

Después de casi 30 años juntos, estoy casi segura de que Harry y Sally siguen juntos. Mi seguridad no está fundamentada solo en el hecho de que Meg Ryan cree que ellos siguen juntos (lo dijo en una mini-reunión que hubo en el 2014 para homenajear a Rob Reiner, el director), sino en el sentido común. Harry y Sally son, por encima de todo, una pareja de amigos que quiere pasar el resto de su vida juntos. La base de su romance no es una pasión que se disipa con los años sino un interés real del uno en el otro. Su amor, así como su amistad, requiere de esfuerzo y de compromiso real y por eso Harry y Sally son una de esas parejas que dura toda la vida.

SLEEPLESS IN SEATTLE

Pareja: Sam Baldwin y Annie Reed

Probabilidad de que sigan juntos: 30%

Sleepless in Seattle nunca falta en las listas de mejores comedias románticas de la historia. Es una película muy linda protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks, una de las mejores parejas hollywoodenses, pero tal vez la nostalgia y el hecho de que amemos a la pareja de actores no nos ha dejado ver con claridad un par de cosas: que Annie es una stalker y que es probable que ella y Sam no tengan nada en común. Póngase a pensar: lo único que ella sabe de él es que es viudo, que tiene un hijo y que estaba enamoradísimo de su esposa; lo único que él sabe de ella es que le escribió una carta y que lo estaba esperando en el Empire State. Empezar una relación creyendo que están destinados el uno para el otro sin tener bases reales es grave. Y si a eso le agregamos comentarios como el que hace el hijo de Sam tipo “voy a conocer a mi nueva mamá”, esta película es una receta para el desastre.

YOU’VE GOT MAIL

Pareja: Kathleen Kelly y Joe Fox

Probabilidad de que sigan juntos: 50%

Esta película protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks es mi favorita. Intentaré que eso no nuble mi dictamen. Con Joe y Kathleen no se sabe: hay tantas razones para que ya hayan terminado odiándose como razones para que sigan juntos arrunchados en un sofá viendo películas en Netflix. ¿Razones para terminar? Que él la obligó a cerrar su tienda independiente porque es un empresario sin corazón, ella nunca pudo superar ese resentimiento y cuando peleaban sacaban lo peor del otro. ¿Razones para seguir juntos? Que a pesar de eso tienen el mismo sentido del humor, aman los libros y vivir en Nueva York. Usted puede creer lo que le parezca más creíble pero como soy yo quien escribe esta lista, me inclinaré a creer que siguen felices juntos, que Kathleen es una exitosa escritora de libros para niños, que Joe encontró una forma de hacer que Fox Books no se sienta impersonal, que siguen yendo a comprar fruta juntos y que cada día de San Valentín, Joe le regala un ramo de lápices afilados.

NOTTING HILL

Pareja: Anna Scott y Will Thacker

Probabilidad de que sigan juntos: 70%

Anna es una famosa actriz, Will es el dueño de una librería independiente y su romance desafía lo que creemos de las parejas hollywoodenses. La presión de los paparazzi, las fiestas desmedidas en Los Ángeles y los viajes constantes para grabar películas son algunas de las razones por las que para las celebridades es difícil tener romances duraderos. Pero Will y Anna son diferentes y por eso creo que su amor ha durado. Primero, él no es un actor; segundo, no viven en Hollywood sino que se quedaron en Inglaterra, y, tercero, así tengan problemas relacionados con la fama siempre serán solo “una chica” y “un chico” que se aman.

PRETTY WOMAN

Pareja: Vivian Ward y Edward Lewis

Probabilidad de que sigan juntos: 5%

Esta pareja estaba destinada a la separación desde el principio y tengo suficientes razones para respaldar ese 5%. ¿Se supone que Edward y Vivian se “enamoran” apasionadamente en una semana y por esa pasión debemos ignorar que él tiene problemas para conectarse emocionalmente y que pasa casi toda la película tratando de cambiar a Vivian? “Cómprese ropa nueva, mamita, porque no la puedo sacar con esa pinta tan guisa” es una frase que no se dice en ninguna relación saludable. Cuando ya pasaron la etapa de pasión y novedad, Vivian decidió botar a Edward por snob y fue feliz sola.

MY BEST FRIEND’S WEDDING

Pareja: Julianne Potter y Michael O’Neal

Probabilidad de que sigan juntos: 0%

Lo mejor de “La boda de mi mejor amigo” es que al final Michael queda con Cameron Díaz y Julianne termina sola. Entonces acá la pregunta no es si mágicamente Michael se divorció y decidió estar con Julianne (imposible) sino si al menos siguieron siendo amigos. La respuesta es no. ¿Quién en sano juicio creería que Cameron Díaz va a permitir que Michael siga siendo amigo de una vieja que manipuló y mintió a diestra y siniestra y que quería seducirlo justo antes de su matrimonio? Poco a poco Michael se alejó de Julianne y tuvo un matrimonio feliz. Ella, por su parte, siguió siendo exitosa y con la ayuda de su amigo George no se volvió a meter en el medio de una pareja feliz.

THE WEDDING SINGER

Pareja: Robbie Hart y Julia Sullivan

Probabilidad de que sigan juntos: 80%

Robbie y Julia sobrevivieron los 80, los 90 y siguen juntos en los 2000 porque el suyo es un amor para todas las décadas. Aunque ahora las bandas para bodas no son tan solicitadas como antes porque cualquier bobo con computador puede poner música y tal vez eso signifique uno que otro problema económico, Robbie y Julia logran sobrepasar cualquier dificultad porque se aman y son la pareja más tierna de la historia. En su aniversario número 30, celebran con una fiesta temática de los 80 y el invitado de honor es Billy Idol.