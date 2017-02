Vea los consejos de Luana Hervier, la Health Coach experta en alimentación y deporte

Luana Hervier es una entrenadora de vida que combina la buena alimentación, los pilates y el yoga para encontrar un equilibro espiritual en medio del estrés de la rutina. Hervier nació en Brasil, se mudó a los siete años a Argentina y estudió en Dinamarca, México y Miami sobre Health Coach en nutrición y estilo de vida.

Hervier se especializó en Coach Functional Training en Argentina (FTHP Institute), hizo una licenciatura en yoga en la ‘Yoga Alliance’ de los Estados Unidos y profundizó sus conocimiento de Educación Física en la International Youth Leader Education de Dinamarca. Sus múltiples estudios le dieron a Hervier el conocimiento para dictar clases de yoga y pilates y seguido hizo varios programas de salud y deporte para Univisión, Telemundo, CNN Español y Utilísima entre otras cadenas, convirtiendo a esta Health Coach en una de las mujeres más populares y efectivas para hablar de alimentación balanceada y ejercicios.

Hoy, con 18 años de experiencia, Hervier estrena una nueva temporada de su programa ‘Cuerpo en Armonía’ en el canal internacional ‘Más Chic’. Aquí encontrará los consejos de la Health Coach para una alimentación saludable, rutinas de relajación, aromaterapia, floricultura y métodos para eliminar el estrés del día a día.

Diners conversó con Luana Hervier sobre su programa y los consejos esenciales para encontrar un equilibro entre el trabajo y una vida saludable:

¿Qué novedades encontrará el espectador en ‘Cuerpo y Armonía’?

En el programa los televidentes se encontrarán con varios consejos para tener una vida saludable en la ciudad. Tenemos una secuencia de yoga, para problemáticas específicas como para las personas que han pasan todo el día en una oficina sentados, para una madre estresada, para hombros muñecas y cuello, tenemos relajaciones.

Por otro lado tenemos una sección de recetas sencillas, es más, en la pantalla estoy yo con una licuadora. Tenemos consejos de aromaterapia y de cómo preparar una huerta en casa y por supuesto tenemos una sesión de Health Coaching en la cual hay televidentes que han sido trabajados desde la problemática, y sus respectivas soluciones.

¿Cómo ayuda un Health Coach a cumplir las metas de las personas?

El Health Coach es un profesional que juega como si fuera el director técnico de un equipo de fútbol. Como DT tengo el trabajo de lograr que los jugadores planeen su descanso, alimentación, actividad física, estabilidad espiritual con el objetivo que todo funcione en una misma dirección y así lograr los objetivos de cada uno de ellos.

Si las personas, como los jugadores de fútbol, tienen conocimiento en todas estas áreas pueden encontrar una plenitud entre los quehaceres del hogar, el trabajo y una vida saludable. El Health Coach busca que puedas sentirte bien dentro de ti, alegre, vital y con entusiasmo.

Para comenzar una vida saludable en alimentación y ejercicio ¿Qué hay que preparar primero? ¿el cuerpo o la mente?

Hay personas que deciden empezar por la mente y hay personas que comienzan por el cuerpo y otros la alimentación, entonces yo creo que va depender de la persona. Porque hay personas que comienzan con la meditación y esto los lleva a una conexión con su cuerpo que le pide comer alimentos más saludables. Hay personas que empiezan con una dieta saludable, que los llena de energía y entusiasmo que lo llevará a hacer actividad física y gracias a esa actividad física la mente se comienza a calmar y naturalmente la persona cambia sus hábitos, porque este comenzará a pedir otro tipos de alimentos, entonces el cuerpo solito va comenzar a adaptarse.

Entonces no hay un orden para comenzar, lo importante es tener continuidad por donde se empiece.

¿Cuándo es mejor hacer ejercicio antes o después del trabajo?

Por la mañana, es lo mejor, porque se prepara el cuerpo con vitalidad. Hay que observar que nosotros somos seres solares lo que nos da, por naturaleza, más energía para realizar ejercicio, también tenemos más conciencia de nuestro cuerpo.

Por la noche realiza cargas y ni siquiera está consciente del ejercicio porque el cuerpo está agotado. Si bien la sociedad se acostumbró, en gran parte, a hacer ejercicio a la noche porque se configuró así por el sistema laboral, pero lo mejor para el cuerpo es hacer actividad física mientras haya sol.

No existen excusas para hacer ejercicio con la luz del sol, porque si bien puede acomodar su horario para hacer actividad física como al medio día, en su horario de almuerzo, o quizás levantarse un poco más temprano y realizarlo a la mañana lo que le va ayudar mucho al cuerpo y luego continuar con su día.

¿Qué recomendación le da a esa persona que, aunque quiera, no encuentra un espacio en su agenda para hacer actividad física?

A mi me gusta mucho el tip de buscar caminar, subir escaleras, aprovechar los recreos del trabajo para mover el cuerpo, porque a veces no nos damos cuenta pero las horas que te la pasas en la oficina no es trabajando todo el tiempo productivamente. Hay horas en donde las personas se sienten cansadas y distraídas y es justamente ese momento en que la persona tiene que aprovechar para salir a caminar y darle una vuelta a la manzana. Si la persona usa tacones, pues llévese unos tenis al trabajo y hace una caminata de por lo menos 15 minutos.

Las personas también tienen que buscar que la ciudad sea parte de su actividad física como por ejemplo bajarse del bus 10 minutos antes de su parada, subir todas las escaleras que pueda y moverse todo lo que pueda y hacer un buen uso de los pequeños recreos del trabajo.

Hervier tiene una fundación de Yoga para ciegos (Yoga for Blind) y una organización de Yoga al aire libre (Yoga Foundation) ¿Existe alguna restricción para practicar Yoga?

Cualquier persona que respira puede practicar yoga. La diferencia es que según la edad y condición física varían los ejercicios. Por ejemplo en Yoga for Blind, trabajo con personas con discapacidad visual, o también hago yoga con personas en sillas de ruedas y personas adultas.

Lo que tiene que saber es que Yoga es par todos, pero tiene que encontrar su estilo y las posturas que pueda hacer. Por ejemplo en ‘Cuerpo y Armonía’ la gente va a encontrar posiciones que se pueden hacer sentado en la silla de la oficina y pueden hacer que su día sea mejor.

¿Cuál es el primer paso que tienen que dar las personas que quieran iniciar una vida saludable?

Lo primero que deben saber es que es un proceso, no es un resultado. Lo importante de ese proceso es el primer paso, lo mejor para la persona es dar un paso como por ejemplo agregar 15 minutos más de caminata a mi día a día, con eso ya se te vuelve un hábito e impulsa a la persona a agregar algo nuevo.

También la mejor manera de empezar es con la cosa más fácil, porque de esa manera la persona se siente que está logrando algo y se sentirá motivada por avanzar un poco más. Si se intenta empezar con una dieta, ejercicios y motivación mental, le va a parecer un montón de cosas y por supuesto le parece imposible.

Lo mejor es no imitar a los referentes de televisión, porque son profesionales que llevan 20 años preparando su cuerpo y esto puede hacer que pierda toda la motivación para el cambio.

¿Qué mensaje le da a las personas que no tienen constancia con una dieta o una rutina de ejercicios?

El mensaje para los colombianos que están quedados en el camino de la vida saludable es que vuelvan, que retomen una de las cosas que más lo hizo sentir bien, como por ejemplo tomarse un jugo de vegetales y frutas todos los días, hacer actividad física y que intente incorporarlo en su vida, pero no todos los días, que lo haga tres veces en la semana y a medida que sienta bien avanzar con otro paso y lo retomen.

