Todo lo que tiene que saber sobre el hallazgo de la NASA

La NASA no suele hacer tanta publicidad mediática sobre sus hallazgos, lo que hacen, es publicar en su página los avances que hacen sobre el movimiento de las estrellas y los próximos fenómenos astronómicos.

Sin embargo, este miércoles convocaron una rueda de prensa internacional para anunciar, lo que es, el mayor hallazgo que ha hecho la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) en todos sus años de investigación: siete planetas fuera del Sistema Solar.

Los astrónomos anunciaron que tres de estos planetas se encuentran a una zona habitable y que incluso pueden tener agua en su superficie. Todos los planetas se encuentran a 40 años luz de la Tierra y orbitan alrededor de ‘Trappist-1’, una estrella no mucho más grande que Júpiter y que emite una fracción de la radiación del Sol.

¿Cómo se detectaron los nuevos planetas?

Trappist-1 es una estrella que se ha estudiado desde el 2016 con el telescopio Espacial Spitzer pero por su tamaño nunca fue posible observar que había más allá de esta estrella.

Sin embargo, gracias al esfuerzo de los científicos de la NASA y las nuevas tecnologías pudieron detectar estos planetas por medio de Trappist (Telescopio Pequeño para Planetas en Tránsito y Planetesimales) ubicado en Chile.

¿Por qué los científicos dicen que tres de los siete planetas son habitables?

Need a recap of today’s TRAPPIST-1 announcement? Learn about these 7 Earth-sized planets orbiting a single star here https://t.co/R9xd5Dytlp pic.twitter.com/qWrE4R3flv — NASA (@NASA) 22 de febrero de 2017

La NASA aseguró que gracias a la radiación solar que produce Trappist-1, los planetas ‘e’, ‘f’ y ‘g’ cuentan con condiciones climatológicas como los de la tierra, es decir, que puede haber agua y por consiguiente vida.

Los científicos también aseguraron que este hallazgo se puede decir que es otro sistema planetario que no pertenece al nuestro Sistema Solar, por la distancia de los planetas de Trappist-1, que en este caso cumpliría la función del sol.

The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo — NASA (@NASA) 22 de febrero de 2017

Al igual que Venus, Mercurio, Tierra y Marte, los nuevos planetas giran alrededor de su sol (Trappist-1). El planeta más cercano (b) tarde un día terrestre en completar una vuelta, mientras el más lejos (h) tarda 12. El planeta ‘e’, ‘f’ y ‘g’, que tienen condiciones similares a la Tierra, completan su órbita alrededor de Trappist-1 tarda 9 días, es decir que un año en los nuevos planetas ‘Tierra’ durarán 9 días.

¿Qué científicos están detrás de este hallazgo?

El astrónomo Michael Gillon, de la Universidad de Lieja (Bélgica), lideró el anuncio a la comunidad internacional, seguido de Sean Carey, director del telescopio Spitzer; Thomas Zubuchen, director de misiones científicas de la NASA; Nikole Lewis, astrónomo del Instituto de Ciencias de Telescopios y Sara Seager, científica de Instituto Tecnológico de Massachusetts dieron las conclusiones del descubrimiento.

¿Qué sigue a futuro?

New record! We’ve found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2 — NASA (@NASA) 22 de febrero de 2017

Los científicos aseguraron que el siguiente paso de la investigación es encontrar si los planetas tienen oxígeno y metano. “Así resolveremos la pregunta de si estamos solos en el universo, pero esto tardará por lo menos otras tres décadas” aseguró el profesor Thomas Zubuchen.