El mundo según Alejandro Riaño

La risa sirve para…

Estimular más de 200 músculos del cuerpo, vivir más, relajarse. Es una especie de orgasmo.

Mi comediante favorito es…

Jerry Seinfeld.



Lo más difícil de hacer la voz del Guasón fue…

La bipolaridad del personaje.

La mejor línea de este personaje…

No puedes vivir sin mí, Batman.



El momento más gracioso de mi carrera fue…

Una vez que me intoxiqué, iba a vomitar, nadie me creía y salí corriendo del escenario. Tuvieron que llamar una ambulancia.

Y el menos divertido…

También el de la intoxicada, fue chistoso al principio, pero después fue una tragedia total.

Si no hubiera sido humorista habría sido…

Futbolista.

La clave del éxito es…

No sé cuál sea, pero sí sé lo que no se debe hacer: intentar caer bien.

Mi mayor extravagancia es…

Tener un cine en la casa.

Me arrepiento de…

Poner algunos cachos.



La persona más famosa en mi celular es…

Mi novia, porque la llamo todo el día.

Lo más lindo que me han dicho es…

¡No te vendería por nada del mundo!

La película que más me ha hecho reír…

Todas las de Hangover. Me encanta el gordito.

No esperen que…

Hagan lo que ustedes quieren que haga. No, señores; no, señores.

El último libro que compré fue…

Carta abierta de Woody Allen a Platón.