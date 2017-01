¿Cuáles son las predicciones de Nostradamus?

Revista Diners de octubre de 2001. Edición 379

Centuria I

LV

Bajo el contrario clima babilónico,

Será tan grande el derramamiento de sangre,

Que en tierra, mar y aire, el cielo será inicuo,

Sectas, hambres, reinados, pestes, confusión.

(Se trata de la primera alusión directa de Michel Nostradamus a un conflicto que se desarrollará en Oriente Medio. Se refiere con claridad a batallas desde el aire y el mar y a una posible invasión terrestre).

XCI

Los Dioses se aparecerán a los humanos,

Porque serán autores de gran conflicto,

Antes que el Cielo visto sea libre de espadas y lanzas,

Se producirán mayores penalidades hacia el lado izquierdo.

(Nostradamus hace referencia a un conflicto de civilizaciones, una guerra de religiones, de fieles, una cruzada, Guerra Santa o Yihad, en la que llevará la peor parte “el lado izquierdo”, es decir Occidente, según los mapas del orbe que ya se elaboraban antes de su muerte, en 1566).

Centuria II

C

En las islas terrible tumulto,

Pronto no habrá más que una bélica conjuración,

Tan grande será el insulto de los depredadores,

Que llegará el tener que alinearse en la Gran Liga.

(Quizás la profecía que más se relaciona con los acontecimientos actuales. Una conjuración terrible en las islas-Nueva York- y una sed de venganza de parte de los agredidos, que inducirá una gran alianza entre los estados de la Liga Árabe. Deberíamos prestar mucha atención a la palabra “Pronto” del segundo verso).

Centuria III

LXXVII

El tercer clima bajo Aries dominado,

El año mil setecientos veintisiete (2001) y en octubre,

El re de Persia por los de Egipto aprehendido:

Conflicto, muerte y pérdidas: Gran aprobio a la cruz

(A partir de la tercera centuria, el Gran Sabio de Salón introduce con fuerza el tema de enfrentamiento religioso entre Occidente y Oriente. El año 1727, han coincidido astrólogos e intérpretes de las Centurias, correspondería al 2001. Nostradamus predice-y lo podemos deducir a partir del desempeño del conflicto actual-que Osaba bin Laden será aprehendido en octubre. Sin embargo, y para gran desconsuelo, este hecho parece ser solo el comienzo de una cruenta guerra religiosa: “Gran oprobio a la cruz”).

Centuria IV

XLIII

Se oirá en el cielo el batir de las armas:

En este mismo año los sublimes enemigos

Querrán injustamente debatir las leyes santas,

Por rayo y por guerra los buenos creyentes serán muertos.

(De nuevo Guerra Santa. A Nostradamus no se le escapó el hecho doloroso de que los inocentes, tanto occidentales como orientales – “los buenos creyentes”- , serán los más afectados en la conflagración. Su posición es clara: no se debaten las religiones, no deberían ser causa de guerra).

Centuria V

XXV

El Príncipe de Arabia, Marte, Sol, Venus, Leo,

El Reino de la Iglesia por mar sucumbirá:

Hacia Persia casi cerca ele un millón,

Bizancio, Egipto, invadirá.

(Nos aproximamos – entre los meses de octubre y enero próximos- a la inestable conjunción de Marte, Venus y Leo. Conjunción que tendrá influencia directa del signo del Sol. El sabio observó en la peligrosa reunión astral una invasión a Oriente Medio. La invasión, según sus palabras, fracasará. No olvidemos que en el siglo XVI, cuando Nostradamus redactó sus visiones, Occidente era el eufemismo de la Iglesia).

Centuria VI

LXVII

Al Gran Imperio accederá otro muy distinto,

Muy distante de la bondad, ya no más felicidad:

Regido por alguien surgido no lejos de la plebe,

Desgastará los reinados y traerá gran infelicidad.

(Es una profecía quizás prejuiciosa. Nostradamus vio con claridad el cambio de reglas del universo. Fue testigo pretérito de un trueque definitivo en el que Gran Imperio-Estados Unidos- perdería el poderío, soltaría las riendas del mando del orbe. Se asombró al encontrar que el futuro dominio provendría de una cultura ajena y tal vez por eso calificó al Nuevo Imperio como infeliz o alejado del bien).

Centuria VIII

XCVIII

Sangre de gentes de Iglesia será derramada,

Como agua en muy gran abundancia

Y por largo tiempo no será restañada

Serán vistos en el clero ruina y dolor

(Es la predicción del fin de la iglesia cristiana que coincide asombrosamente con San Malaquías y el argentino Benjamín Solari. El largo tiempo al que se refiere, y de acuerdo con otras predicciones, podría superar los tres mil años, e incluso se podría tratar de su desaparición definitiva).

Centuria IX

LXXIII

En Foix entrará un Rey encuadrado en el Turbante,

Que reinara estando Saturno menos evolucionado

El rey del Blanco Turbante alardeará de coraje.

Sol, Marte, Mercurio, cerca de la urna.

(No se trata, como han querido ver los inmediatistas, del terroristas Osama bin Laden. Como se predice en la estrofa XXIX de la Centuria X, Bin Laden será atrapado en octubre y juzgado reciamente. La evolución más baja de Saturno debe darse entre enero y febrero de 2003, durante la conjunción de Marte y Mercurio. Quizás se trata de un líder que está a la expectativa o de un discípulo de Bin Laden. A partir de ese momento tendrá que comenzar la verdadera guerra, para la que el profeta francés predice hambre, ríos de sangre y mares de lágrimas. Foix significa conflicto y al mismo tiempo Occidente).

Centuria X

XXIX

En una caverna de cabras de POLMANSOL

Estará escondido capturado y sacado fuera por las

[barbas,

Cautivo conducido por un fiero mastín

Por los Begurdanos llevado cerca de Tarbes.

(Es la predicción de la captura del hombre que da inicio a la guerra, Osama bin Laden, quien se refugia en alguna caverna de Afganistán. Hasta ahora Polmansol no se ha podido relacionar con ninguna ubicación geográfica exacta. Sin embargo, se ha identificado Tarbes, un campamento de nómades en el siglo XIV, situado en la frontera actual de Afganistán y Pakistán. Lo de las barbas no se refiere sólo a la manera como será sacado, sino a los tormentos y el dolor físico que sufrirá).

LXXXIII

Será dada la señal de batalla,

Los encerrados serán obligados a salir fuera:

El estandarte de Gante será visto en los alrededores,

Quien hará que todos los suyos vayan a la muerte.

(Gante fue, en la época de Nostradamus, un puerto belga clave en el desarrollo económico e industrial europeo, así como un centro episcopal de primer orden. Su estandarte estaba representado por una catedral y una corona. Según Nostradamus llega el fin, por medio de una guerra, del actual orden económico, político y religioso. Se podría incluso interpretar que quien no esté dispuesto a asumir el nuevo orden impuesto será sacrificado).

CI

Cuando la horquilla estará sostenida con dos palos,

Con seis semicorazones y seis tijeras abiertas:

El todopoderoso Señor, heredero de los sapos,

Subyugará entonces bajo sí a todo el Universo.

(Es la profecía de más difícil interpretación. Se trata de la última de Nostradamus y es en todo negativa para Occidente. El heredero de los sapos es un hombre de Oriente Medio, pues es claro que los sapos eran animales sagrados en Egipto, mientras que en Occidente son símbolo de repulsión. El Señor que llegará representa a la raza egipcia, a los árabes y dominará al mundo. Nostradamus dejó claro que pasaran siete mil años de paz y prosperidad antes que el nuevo orden cambie).