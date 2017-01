Naty Botero completó el Cuestionario Diners

Coraje es…Lo que necesita todos los días para hacer cosas que creemos imposibles. También es el nombre de mi disco y mi casa en la Sierra Nevada.

Quisiera cantar junto a… Madonna, es una mujer poderosa, o Manu Chao.

Uno de mis sueños recuerrentes es… Que voy a ganar un Grammy, estoy en el escenario, me acaban de llamar, todo el mundo me aplaude. Ya tengo listo el discurso.

Mi palabra favorita es… Jaba, que en Kogui quiere decir madre, también le dicen así a la Madre Tierra.

La persona más famosa en mi celular es… Mi mamá, es mi heroína.

Mi talento escondido es… Soy profesora de yoga. Fui a la India cuando tenía 19 años y desde entonces lo practico todos los días.

Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida sería… Algo con coco, mango, lentejas y verduras. Sería un banquete diario.

El superpoder que me gustaría tener es… Leer la mente, soy muy curiosa.

La música sirve para… Curar los males. Es la solución para las cosas que me sacan el malgenio.

No esperen que sea… Perfecta, no controlada no encasillada. Esperen descontrol y mucho calor.

El último libro que compré fue… El Libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rimpoché. Ese libro te enseña a vivir mejor, a meditar.

Le temo a… Morir ahogada.

La mayor locura que he cometido es… vivir cinco años en la Sierra Nevada con mi novio.

Me héroe de ficción favorito es… Batman, es guapísimo y tiene una personalidad oscura; es una especie de antihéroe, en realidad.