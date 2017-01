Galería: cuando los empleos no tienen distinción de género

Chris Crisman, un fotógrafo comercial de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), le causó mucha curiosidad encontrar a una mujer como Heather Marold Thomason trabajando como carnicera. Según Crisman: “no estamos acostumbrados a ver a las mujeres en haciendo estos trabajos que fueron hechos para “hombres”.

El fotógrafo se inspiró en esta carnicera de Filadelfia para retratar a 11 mujeres en carreras no tradicionales bajo el nombre ‘Women’s Work’. “El objetivo de este proyecto es que las sociedad y mis hijos no tengan prejuicios de género y disfruten de cualquier trabajo que hay en el mercado” cuenta el fotógrafo, quien tiene una hija de dos años y un hijo de cuatro años, al diario The Inquirer.

En la galería puede encontrar desde una arquitecta hasta una conductora de camiones, las mujeres retratadas son auténticas trabajadoras de los empleos en los que aparecen.

El proyecto Women’s work, tiene la premisa de demostrar que las mujeres pueden trabajar, al igual que un hombre, en lo que quieran. Para ello, el proyecto está acompañado de la frase: “El género no debería determinar las oportunidades profesionales”.

La galería ha sido un éxito en redes sociales y Chris Crisman espera seguir recopilando nuevas historias para recogerlas en un libro.

Para conocer más sobre el trabajo de Women’s Work dé clic aquí.