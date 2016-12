Consejos para dar el regalo perfecto

No se queme las neuronas pensando qué regalar en esta Navidad, más bien vea los consejos del profesor Jeff Galak sobre el tema.

“No se esfuerce tanto, no gaste tiempo buscando, sea sencillo” cuenta Jeff Galak, profesor de Marketing de la universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos) en un estudio reciente sobre el ‘regalo perfecto’.

Galak analizó por tres Navidades seguidas los patrones de conducta de los habitantes de Harrisburg, Pensilvania (Estados Unidos) sobre sus regalos y descubrió que la gente es más feliz con un regalo fácil, rápido y práctico.

El estudio analizó la conducta de las personas cuando dan y reciben un regalo. “Cuando las personas piensan en dar un regalo, lo que quieren hacer es deslumbrar al receptor, mientras quién que recibe el regalo sólo piensa en la utilidad de este objeto a futuro” cuenta Elanor F. Williams psicóloga del estudio.

Teniendo en cuenta esta ‘revelación’, los autores del estudio se dieron a la tarea de describir y encontrar ese regalo ideal, sin importar la edad, género, estrato ni idioma.

A continuación vea los consejos del profesor Galak y su equipo de trabajo:

Primero:

Si quiere regalarle algo a su familia pero son muchos miembros, no piense en el individuo sino en el colectivo. Según el estudio, las personas que se sienten en la obligación de buscar un regalo para cada persona, escoge regalos poco prácticos.

Si encuentra algo útil, divertido y práctico, no tema obsequiárselo a toda la familia, pues según el psicólogo Julian Givi “las personas no se ofenden si se les regala lo mismo”.

Segundo:

Los investigadores descubrieron que los receptores son más felices con el dinero en efectivo o con el regalo de su lista de deseos, pero hay una excepción a la regla; según la psicóloga Francis Flynn de la Universidad de Stanford, nunca hay que darle el dinero a su pareja sentimental, puesto que sería un símbolo de desinterés y problemas de comunicación.

Tercero:

Si la persona a la que se quiere regalar algo no ha pedido nada, ni le ha dicho que desea en Navidad, lo mejor es analizar sus patrones de conducta. Por ejemplo, si ve que esa persona toma café todos los días, un regalo ideal sería un ‘mug’ o un molino de café.

Cuarto:

Póngase en los zapatos de la persona a la que le quiere regalar algo. Los investigadores aseguran que el objetivo principal de intercambiar regalos es afianzar las relaciones, pero si no se regala el objeto adecuado, puede deteriorar la relación o en otras palabras, hacerle saber a esa persona que no la conoce muy bien.

Para evitar esto lo mejor es optar por un regalo tangible, en lugar de una invitación a almorzar, por ejemplo. Apegarse a colores y objetos conocidos por esa persona, es decir, que si a su familiar o amigo le gusta vestir de negro y la tecnología, opte por regalarle una batería externa, parlante o reloj de ese color.

Galak concluye el estudio con este consejo: “la base de un buen regalo es hacerlo de forma desinteresada y con mucho afecto. Si quiere un agradecimiento por el regalo enfóquese en pasar tiempo de calidad con la persona”.