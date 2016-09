Logan Marshall-Green y la nueva serie Quarry serán su nueva obsesión televisiva

¿Cómo construyó el personaje Mac/Quarry? ¿Se inspiró en fuentes distintas de los libros de Quarry?

Los creadores y yo estábamos más interesados en sujetos como Karl Marlantes (el veterano de Vietnam y autor del best seller Matterhorn: A Novel of the Vietnam War), y hacer que fuera más real que una historia carnosa. Así que estoy más interesado en el soldado que en un tipo que mata para vivir, y Karl Marlantes era alguien cuya experiencia utilicé directamente.

Y mi padre, que es realmente la base sobre quien traté de formar a Mac. Mi padre, que ha fallecido, era un infante de marina y combatió en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que era de una generación diferente. Mi padre no era un hombre de la nueva era sensible, y tampoco lo es Mac. Pensé que era interesante ver como vuelve alienado no solo por su país, sino como un hombre perdido en esta nueva y rara época. Tiene un pañuelo en el bolsillo de atrás, se levanta cuando las mujeres dejan la mesa, es estricto acerca de no dejar que nadie pague por él. Su orgullo y su moral son de los ‘50, él no es un hombre de los ‘70.

Mac y su amigo Arthur regresan a casa para encontrarse acusados de asesinato a causa de la matanza en la que estuvieron involucrados en Vietnam. ¿Cómo afecta eso su decisión de convertirse en un asesino a sueldo?

LMG: Ves una relación antagónica entre el país y el soldado. Para los veteranos de Vietnam, no había zonas seguras, nadie los quería, eran una vergüenza, las personas les arrojaron huevos a sus ómnibus y se amotinaron y marcharon contra ellos. Recuerda que estos soldados solo estaban haciendo su trabajo. ¿Fue una guerra perfecta? No. ¿Había un propósito en ella? Probablemente no. No fue la Segunda Guerra Mundial, y lo que es la gran cosa: fue un fracaso. Y los que fueron culpados de ello no fueron los oficiales o generales, sino los soldados.

Entonces Mac no está solo frustrado sobre la cuestión de su esposa, la matanza o porque no logra conseguir un trabajo y no tiene una buena relación con su padre. Se siente frustrado con sus compatriotas. Y eso lo impulsa a tomar las decisiones horribles que toma.

Mac también tiene flashbacks y visiones extrañas. ¿Tiene TEPT (trastorno de estrés postraumático)?

LMG: No quiero volver a oír el término trastorno de estrés postraumático debido a que existía una verdadera comprensión de eso 1972. Así que para mí, era sólo el trauma y la idiosincrasia del mismo. Y, por cierto, por mucho que tratemos de centrarnos en el trauma de ese sujeto, el verdadero trauma fue sentido por las familias de esos soldados. Le tocó a todos: cuando los veteranos de Vietnam regresaron, nueve de cada 10 matrimonios se terminaron, y había también alcoholismo, dependencias de drogas y terrores nocturnos, donde te despiertas y estás estrangulando a tu esposa, a la que amas. Era un caos absoluto.

¿Hay similitudes respecto a lo que les pasa hoy a los veteranos de las guerras en Afganistán e Irak?

LMG: Para mí, el elefante en la habitación es el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, porque no ha cambiado mucho. No financiamos lo suficiente y no hay un plan para el retorno a la sociedad de los veteranos. Tenemos al camino al dedillo cuando se trata de convertir a hombres y mujeres en asesinos, pero absolutamente ningún plan para convertirlos de nuevo en seres humanos.

En Vietnam, esos chicos estaban en combates en la selva en el sudeste de Asia y podían ser transportados en avión ida y vuelta a su sofá en 24 horas, a veces menos. Pero no había un plan para su retorno, y el reingreso es lo que desvió a Mac a lo largo de esta serie. Se trataba de un ajuste que simplemente no era capaz de hacer, porque no había un programa para ello.

Y todavía no existe. Tomamos a estos chicos y los llevamos a casa con sus familias después de combates en Afganistán. Se supone que se les proporciona asistencia, pero no un verdadero ecualizador de los meses o años que pasaron preparándose para entrar en la guerra. Solo queremos que marquen la tarjeta de entrada y de salida.



Vemos que Mac está en conflicto acerca de su papel como asesino, pero en un momento se dice que “solo duras si no te importa”. ¿Realmente lo cree?

LMG: Eso era algo que solía decir pero no lo creía. Ese va a ser mi trabajo a lo largo del programa –asegurarme que entiendes que le importa, y que hay un ser humano allí. Es una tarea difícil pedirle a la audiencia que digiera una narración sobre un asesino a sueldo en el clima actual, por lo que es esencial que él realmente no crea en esa frase. Y creo que el propósito y el potencial de la serie es la fina línea que tengo que transitar para mantener al público apoyándolo. Y la única manera de hacerlo es con la verdad y la apuesta emocional a todo lo que hace. Por eso cuando mata a alguien, no es glorificado, se cobra su peaje emocional.

Este personaje va a algunos lugares oscuros psicológicamente hablando. ¿Eso fue difícil para usted emocionalmente?

LMG: Eso fue gratificante, pero si me preguntas si fue divertido mientras lo hice, entonces no, y no he estado haciendo mi trabajo si me he divertido. Desde luego guardaba a Mac entre tomas -no podía dejarlo ir porque él no iba a dejar que me fuera. Y solo tenemos alrededor de ocho horas entre grabaciones. Por suerte, mi familia no estaba mucho allí, pero cuando vinieron a Nueva Orleans para quedarse conmigo por un mes, fue difícil, porque realmente tenía que quitármelo para ser marido y padre de dos niños. Hay grandes actores con los que he trabajado que simplemente pueden encenderlo y apagarlo, pero yo no puedo. Estoy constantemente pensando en cómo puedo hacer que la escena quede mejor, así que tengo que estar siempre en el personaje.